В четверг, 4 февраля, под зданием телеканала «Наш» проходит акция националистических организаций «Добьем гнид».
Об этом сообщает сам телеканал.
Во время митинга начались стычки активистов с полицией. Националисты пытаются попасть в здание канала.
Вчера в эфире телеканала «Наш» сообщили, что 4 февраля под их офисом планируется митинг националистических организаций под названием «Добьем гнид». Слоган акции — «Идем закрывать телеканал».
Среди организаторов акции — «Правый сектор», «Сокил», «Основа будущего» и другие организации.
Телеведущие канала «Наш» назвали предстоящую акцию давлением на СМИ. Они отметили, что представители канала уже обратились в полицию.
— Нарежьте завтра бутербродов, пусть эти голодные покушают, — отреагировал на известие о предстоящей акции владелец телеканала «Наш» Евгений Мураев.
Евгений Мураев является лидером партии «Наши». В 2012 году его избрали в Верховную Раду от «Партии регионов».
Напомним, вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.
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В четверг, 4 февраля, под зданием телеканала «Наш» проходит акция националистических организаций «Добьем гнид».
Об этом сообщает сам телеканал.
Во время митинга начались стычки активистов с полицией. Националисты пытаются попасть в здание канала.
Вчера в эфире телеканала «Наш» сообщили, что 4 февраля под их офисом планируется митинг националистических организаций под названием «Добьем гнид». Слоган акции — «Идем закрывать телеканал».
Среди организаторов акции — «Правый сектор», «Сокил», «Основа будущего» и другие организации.
Телеведущие канала «Наш» назвали предстоящую акцию давлением на СМИ. Они отметили, что представители канала уже обратились в полицию.
— Нарежьте завтра бутербродов, пусть эти голодные покушают, — отреагировал на известие о предстоящей акции владелец телеканала «Наш» Евгений Мураев.
Евгений Мураев является лидером партии «Наши». В 2012 году его избрали в Верховную Раду от «Партии регионов».
Напомним, вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.
|
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