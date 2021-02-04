Президентский рейтинг Владимира Зеленского с декабря 2020 года снизился с 26,5% до 21,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Глава государства все еще является лидером, однако за два месяца количество людей, которые хотят его отставки и досрочных президентских выборов, выросло с 39% до 50%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», которое проводили 2-3 февраля.
Ближайшим преследователем действующего главы государства в президентском рейтинге является Юрий Бойко — за него готовы проголосовать 17,1% украинцев (против 10,1% в декабре). Третьим в рейтинге является экс-президент Украины Петр Порошенко — 16,4% (против 14,3% в декабре). Далее следуют:
Рейтинг других политиков составляет менее 3%.
С декабря 2020 года среди украинцев вырос запрос на перезагрузку власти. Так, поддержка досрочных парламентских выборов выросла с 58% до 63%, избрания нового правительства — с 60% до 62%. Кроме того, 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.
Опрашивали население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опросили 2 тысячи респондентов.
Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.
Напомним, в рейтинге доверия к политикам мэр Киева Виталий Кличко обошел президента Владимира Зеленского, третий — бывший премьер Владимир Гройсман.
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Президентский рейтинг Владимира Зеленского с декабря 2020 года снизился с 26,5% до 21,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Глава государства все еще является лидером, однако за два месяца количество людей, которые хотят его отставки и досрочных президентских выборов, выросло с 39% до 50%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», которое проводили 2-3 февраля.
Ближайшим преследователем действующего главы государства в президентском рейтинге является Юрий Бойко — за него готовы проголосовать 17,1% украинцев (против 10,1% в декабре). Третьим в рейтинге является экс-президент Украины Петр Порошенко — 16,4% (против 14,3% в декабре). Далее следуют:
Рейтинг других политиков составляет менее 3%.
С декабря 2020 года среди украинцев вырос запрос на перезагрузку власти. Так, поддержка досрочных парламентских выборов выросла с 58% до 63%, избрания нового правительства — с 60% до 62%. Кроме того, 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.
Опрашивали население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опросили 2 тысячи респондентов.
Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.
Напомним, в рейтинге доверия к политикам мэр Киева Виталий Кличко обошел президента Владимира Зеленского, третий — бывший премьер Владимир Гройсман.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа