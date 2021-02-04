Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», которое проводили 2-3 февраля.

Ближайшим преследователем действующего главы государства в президентском рейтинге является Юрий Бойко — за него готовы проголосовать 17,1% украинцев (против 10,1% в декабре). Третьим в рейтинге является экс-президент Украины Петр Порошенко — 16,4% (против 14,3% в декабре). Далее следуют:

Юлия Тимошенко — 12,3%;

Игорь Смешко — 7,5%;

Владимир Гройсман — 4,3%;

Олег Ляшко — 4,0%;

Дмитрий Разумков — 3,2%.

Рейтинг других политиков составляет менее 3%.

С декабря 2020 года среди украинцев вырос запрос на перезагрузку власти. Так, поддержка досрочных парламентских выборов выросла с 58% до 63%, избрания нового правительства — с 60% до 62%. Кроме того, 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

Опрашивали население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опросили 2 тысячи респондентов.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Напомним, в рейтинге доверия к политикам мэр Киева Виталий Кличко обошел президента Владимира Зеленского, третий — бывший премьер Владимир Гройсман.