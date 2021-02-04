Совет директоров социальной сети Parler, популярной среди праворадикальных сообществ, конспирологов и сторонников президента Дональда Трампа, уволил ее основателя и главу Джона Матце.

Об этом сообщает The Guardian.

– 29 января 2021 года правление Parler, контролируемое Ребеккой Мерсер, приняло решение немедленно прекратить мои полномочия в должности генерального директора Parler. Я не участвовал в принятии этого решения, - написал Матце в служебной записке, отправленной сотрудникам соцсети.

Напомним, ы середине января Матце заявил, что начал получать сообщения с угрозами и столкнулся с кибератаками. Он не сообщил, кто стоит за угрозами, однако еще перед этим руководитель Parler заявлял об угрозах в эфире консервативного канала Fox. По словам Матце, на него охотится хакерская группировка UGNazi, известная успешными кибератаками на сайты ЦРУ и Минюста США в 2012 году.

Созданное в 2018 году приложение Parler поднялось в рейтинге App Store и Google Play Market после того, как Twitter заблокировала аккаунт президента США. Однако очень скоро, после штурма Капитолия в Вашингтоне сторонниками Трампа, Apple и Google удалили приложение, а Amazon прекратил хостинг сайта соцсети.