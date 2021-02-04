Количество людей в мире, которые уже получили по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса, превысило 108 миллионов.

Соответствующие данные собирает издание Bloomberg.

Быстрее всего вакцинируют население в Израиле. Там вакцину получили более 36% людей. Больше всего доз вакцины ввели в США (34 миллиона) и Китае (24 миллиона).

В то же время за все время пандемии в мире зафиксировали почти 105миллионов случаев заражения. Больше всего — в США (27 миллионов) и Индии (10 миллионов).

Напомним, Национальная вакцинация против COVID-19 в Украине запланирована на 15 февраля.