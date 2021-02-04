Количество людей в мире, которые уже получили по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса, превысило 108 миллионов.
Соответствующие данные собирает издание Bloomberg.
Быстрее всего вакцинируют население в Израиле. Там вакцину получили более 36% людей. Больше всего доз вакцины ввели в США (34 миллиона) и Китае (24 миллиона).
В то же время за все время пандемии в мире зафиксировали почти 105миллионов случаев заражения. Больше всего — в США (27 миллионов) и Индии (10 миллионов).
Напомним, Национальная вакцинация против COVID-19 в Украине запланирована на 15 февраля.
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Количество людей в мире, которые уже получили по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса, превысило 108 миллионов.
Соответствующие данные собирает издание Bloomberg.
Быстрее всего вакцинируют население в Израиле. Там вакцину получили более 36% людей. Больше всего доз вакцины ввели в США (34 миллиона) и Китае (24 миллиона).
В то же время за все время пандемии в мире зафиксировали почти 105миллионов случаев заражения. Больше всего — в США (27 миллионов) и Индии (10 миллионов).
Напомним, Национальная вакцинация против COVID-19 в Украине запланирована на 15 февраля.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа