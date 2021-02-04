Национальная вакцинация против COVID-19 в Украине запланирована на 15 февраля.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала Украина 24.

Министр сообщил, что 4 февраля ожидаются сведения про контракт, который обеспечит Украину прививками на 2021 год. Но наименование вакцины он не назвал, сославшись на коммерческую тайну.

— Мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля. То есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые есть на сегодня по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем сообщать. Как только мы получим вакцину, мы сразу начинать процесс вакцинации, не терять времени, - сообщил Максим Степанов.

Ранее НикВести сообщили, что в феврале 2020 года Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины от Pfizer и BioNTech — их распределят между работниками больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.