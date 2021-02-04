Коалиция из 180 правозащитных групп написала открытое письмо с призывом к остальным странам объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Свои требования они указали в открытом письме .

Правозащитники хотят получить гарантий, что спортивные достижения китайских спортсменов не перекроют сообщения о вопиющих нарушениях прав человека и подавления инакомыслия китайскими властями. В конце июля 2015 года Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал Пекин в качестве города-организатора Зимних игр 2022 года. Авторы письма указывают, что с тех пор Си Цзиньпин развязал «неумолимые репрессии в отношении основных свобод и прав человека».

«Ситуация в оккупированном Тибете резко ухудшилась, государство насаживает в этом регионе тотальный контроль. Более тысячи политических заключенных сталкивались там с пытками, часть из них убивали. В регионе Синьцзян от 1,8 до 3 миллионов уйгуров содержаться «лагерях перевоспитания», где они подвергаются бесчеловечному обращению и политической идеологической обработке. В Гонконге активное гражданское сообщество атакуют за то, что он просто выступали за демократические перемены. В Южной Монголии детей лишают права говорить на родном языке, поскольку китайское правительство усилило подавление культурных различий», - говорится в содержании письма.

Правозащитные группы напоминают, что уже в течении двух десятилетий информируют МОК о систематическом попирании прав и свобод в Китае, объясняли опасность присуждению Китаю Олимпийских игр.

«МОК отказался слушать в 2008 году, оправдывая свое решение утверждениями о том, что Олимпийские игры могут стать катализатором улучшения положения с правами человека. Как и предсказывали правозащитники, это казалось заблуждением, ситуация с правами человека в Китае не только не улучшилась, но количество нарушений критически выросло. Теперь, в 2021, году, мы снова оказываемся в том же положении, что и МОК, который отказывается действовать, несмотря на явные доказательства геноцида и широко распространенные факты нарушения прав человека», - напоминают авторы письма про Олимпийские игры 2008 года в Пекине.

Юристы и правозащитники отмечают, что 2022 год станет одним из последних шансов, когда лидеры демократических стран смогут осудить авторитарные методы Коммунистической партии Китая и вопиющее пренебрежение гражданскими правами и правами человека.

Напомним, суд в китайском Гуандуне приговорил к тюремному заключению 24 человекк, которые были причастны к сайту, где опубликовали сообщения о семье Си Цзиньпина. Администратора вики-форума приговорили к 14 годам за обсуждение в сети сведений о семье генсека Китая Си Цзиньпина.