Депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что единоразовую финансовую помощь для пенсионеров в качестве компенсации на уплату за жилищно-коммунальные услуги, в Николаевской ОГА выделили за счет программы соцзащиты «Турбота» без согласия депутатов облсовета.

Об этом она рассказала в комментарии НикВести, комментируя информацию об очереди возле одного из центров соцвыплат в Николаеве.

— Это не субсидия из государственного бюджета. Это деньги местного бюджета по областной программе «Турбота», за которую голосуют депутаты областного совета. и без депутатов решили «тишком-нишком» направить помощь по 500 гривен, чтобы успокоить тарифные бунты! Это так Зеленский решил понизить тарифы для населения за счет областных бюджетов и за счет тяжелобольных детей?, - возмутилась Виктория Москаленко.

По ее словам, депутаты Николаевского областного совета не согласовывали это перераспределение средств в рамках программы «Турбота».

Ранее сообщалось, что в Николаеве возле управления соцвыплат образовалась огромная очередь из пенсионеров, которые пришли оформить компенсацию из-за высоких тарифов.

В распоряжении редакции НикВести оказалось письмо от Директора департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации Оксаны Ельчиевой к начальникам территориальных управлений соцзащиты в регионе от 29 января, в котором говорится о том, что в рамках программы «Турбота» предусматривается единоразовая помощь для получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, семей, в которых живут пенсионеры достигшие 80-летнего возраста.

Как известно, в январе 2021 года в Николаевской области прошло около 13 акций протеста против повышения тарифов, четыре из которых — в областном центре.