В Таиланде в провинции Накхонситхаммарат нищий рыбак нашел на берегу пляжа редкую оранжевую жемчужину Мело весом в 7,68 грамма.
Об этом пишет Daily Mail.
ฮือฮา! ไข่มุกสีส้ม เม็ดใหญ่หายาก ขอซื้อ 5 ล้านไม่ขาย เจอที่หาดเมืองคอน อัญมณีล้ำค่าใต้ทะเล มีแค่ 5 แหล่งในโลก#ไทยรัฐออนไลน์ pic.twitter.com/KQzf0TLxfz— Thairath_News (@Thairath_News) February 3, 2021
37-летний Хатчай Нийомдеча нашел жемчужину 27 января. На берегу Сиамского залива он наткнулся на выброшенный буй с несколькими раковинами моллюсков и забрал его домой. Жемчужину в одной из раковин нашел отец Хатчая. О находке, которая стоит от $340 тысяч, Нийомдеча сразу же сообщил жене и детям.
Мужчина рассказал, что за день до улова ему снился «старик в белом с длинными усами, который сказал идти на пляж и забрать подарок». Хатчай считает, что это был вещий сон.
– Я хочу продать жемчужину по самой высокой цене. Деньги не просто изменят мою жизнь, они изменят мою судьбу. Вся моя семья будет жить лучше, - сказал он.
Сейчас Хатчай ведет переговоры с покупателем из Китая, который приедет осмотреть товар на следующей неделе.
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В Таиланде в провинции Накхонситхаммарат нищий рыбак нашел на берегу пляжа редкую оранжевую жемчужину Мело весом в 7,68 грамма.
Об этом пишет Daily Mail.
ฮือฮา! ไข่มุกสีส้ม เม็ดใหญ่หายาก ขอซื้อ 5 ล้านไม่ขาย เจอที่หาดเมืองคอน อัญมณีล้ำค่าใต้ทะเล มีแค่ 5 แหล่งในโลก#ไทยรัฐออนไลน์ pic.twitter.com/KQzf0TLxfz— Thairath_News (@Thairath_News) February 3, 2021
37-летний Хатчай Нийомдеча нашел жемчужину 27 января. На берегу Сиамского залива он наткнулся на выброшенный буй с несколькими раковинами моллюсков и забрал его домой. Жемчужину в одной из раковин нашел отец Хатчая. О находке, которая стоит от $340 тысяч, Нийомдеча сразу же сообщил жене и детям.
Мужчина рассказал, что за день до улова ему снился «старик в белом с длинными усами, который сказал идти на пляж и забрать подарок». Хатчай считает, что это был вещий сон.
– Я хочу продать жемчужину по самой высокой цене. Деньги не просто изменят мою жизнь, они изменят мою судьбу. Вся моя семья будет жить лучше, - сказал он.
Сейчас Хатчай ведет переговоры с покупателем из Китая, который приедет осмотреть товар на следующей неделе.
Ранее археологи полагали, что заготавливать оливки промышленным способом люди начали лишь в первом тысячелетии до нашей эры. Согласно новому исследованию, промышленная заготовка оливок началась еще 6600 лет назад.
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Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
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