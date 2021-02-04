В Таиланде в провинции Накхонситхаммарат нищий рыбак нашел на берегу пляжа редкую оранжевую жемчужину Мело весом в 7,68 грамма.

Об этом пишет Daily Mail.

37-летний Хатчай Нийомдеча нашел жемчужину 27 января. На берегу Сиамского залива он наткнулся на выброшенный буй с несколькими раковинами моллюсков и забрал его домой. Жемчужину в одной из раковин нашел отец Хатчая. О находке, которая стоит от $340 тысяч, Нийомдеча сразу же сообщил жене и детям.

Мужчина рассказал, что за день до улова ему снился «старик в белом с длинными усами, который сказал идти на пляж и забрать подарок». Хатчай считает, что это был вещий сон.

– Я хочу продать жемчужину по самой высокой цене. Деньги не просто изменят мою жизнь, они изменят мою судьбу. Вся моя семья будет жить лучше, - сказал он.

Сейчас Хатчай ведет переговоры с покупателем из Китая, который приедет осмотреть товар на следующей неделе.

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