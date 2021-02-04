Утром 3 февраля российский военный транспортный самолет Ил-76МД нарушил воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел вблизи острова Вайндло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонские СМИ.
Транспондер российского самолет был включен, но во время нарушения воздушного пространства Ил-76 не отвечал службе воздушного движения Эстонии. Самолет находился на территории Эстонии около минуты.
В связи с инцидентом сегодня, 4 февраля, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла. Министерство вручило послу РФ ноту протеста.
Напомним, российские силовики задержали в Крыму украинку, которая якобы пыталась попасть в Крым в обход пункта пропуска. Ее задержали в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска «Армянск».
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Утром 3 февраля российский военный транспортный самолет Ил-76МД нарушил воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел вблизи острова Вайндло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонские СМИ.
Транспондер российского самолет был включен, но во время нарушения воздушного пространства Ил-76 не отвечал службе воздушного движения Эстонии. Самолет находился на территории Эстонии около минуты.
В связи с инцидентом сегодня, 4 февраля, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла. Министерство вручило послу РФ ноту протеста.
Напомним, российские силовики задержали в Крыму украинку, которая якобы пыталась попасть в Крым в обход пункта пропуска. Ее задержали в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска «Армянск».
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
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|
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|
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