Российские силовики задержали в Крыму украинку, которая якобы пыталась попасть в Крым в обход пункта пропуска. Ее задержали в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска «Армянск».

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России, передает «Крыминформ».

Более того, в отношении задерженной открыли уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ (пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию).

«Гражданка Украины задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, летом в оккупированном Крыму пограничники РФ задержали украинского военнослужащего, который якобы незаконно пересек границу.