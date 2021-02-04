Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства — 50%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

«Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, не поддерживают — 30%. Отставку правительства и назначения нового Кабмина поддерживают 62% опрошенных, не поддерживают — 29%. Идею отставки Президента и назначения досрочных выборов Главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46%», — сказано в сообщении.

В течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов возросла с 58 до 63%, президентских — с 39 до 50%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.

Ранее опрос КМИС показал, что если бы выборы состоялись в январе 2021, действующего президента Владимира Зеленского поддержали бы 19,8% респондентов (среди тех, кто определился с выбором).