Главой села Новое Залесье в Киевской области является Павел Навальный, утверждающий, что он является родственником российского оппозиционного политика.
Об этом сообщает BBC Украина.
— Я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями, — рассказал Павел Навальный.
Известно, что российский оппозиционер в детстве часто приезжал к родственникам в Чернобыль. После катастрофы на ЧАЭС его родню переселили в Новое Залесье, где Навальный, по его словам, «был миллион раз».
Как рассказал глава села, его сосед и друг Александр Навальный — двоюродный брат российского оппозиционера. Он работает дальнобойщиком. Однако, когда Павел позвонил приятелю с просьбой принять журналистов, ему категорически отказали. Не общаться с представителями СМИ в свое время попросил сам политик.
На местном кладбище похоронены родной дядя Алексея Навального Василий Иванович и его супруга Мария. Она преподавала украинский язык и литературу, была Заслуженным учителем Украины.
На сегодня в населенном пункте проживают 11 человек с фамилией Навальный.
Напомним, суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.
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Главой села Новое Залесье в Киевской области является Павел Навальный, утверждающий, что он является родственником российского оппозиционного политика.
Об этом сообщает BBC Украина.
— Я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями, — рассказал Павел Навальный.
Известно, что российский оппозиционер в детстве часто приезжал к родственникам в Чернобыль. После катастрофы на ЧАЭС его родню переселили в Новое Залесье, где Навальный, по его словам, «был миллион раз».
Как рассказал глава села, его сосед и друг Александр Навальный — двоюродный брат российского оппозиционера. Он работает дальнобойщиком. Однако, когда Павел позвонил приятелю с просьбой принять журналистов, ему категорически отказали. Не общаться с представителями СМИ в свое время попросил сам политик.
На местном кладбище похоронены родной дядя Алексея Навального Василий Иванович и его супруга Мария. Она преподавала украинский язык и литературу, была Заслуженным учителем Украины.
На сегодня в населенном пункте проживают 11 человек с фамилией Навальный.
Напомним, суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.
|
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