Министр культуры и туризма Турции страны Махмет Нури Эрсой заявил, что туристический сезон в 2021 году начнется в апреле.

Об этом сообщает HaberTurk.

— Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. Открытие начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону, — заявил министр.

Сначала страна откроет внутренний туризм, а затем начнет принимать посетителей из других государств.

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса туристический сезон не начался в марте, как это было ранее. Прием гостей перенесли на май.

Напомним, Турция ранее в очередной раз подтвердила, что отказывается признавать Крым российской территорией.