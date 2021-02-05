Министр культуры и туризма Турции страны Махмет Нури Эрсой заявил, что туристический сезон в 2021 году начнется в апреле.
Об этом сообщает HaberTurk.
— Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. Открытие начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону, — заявил министр.
Сначала страна откроет внутренний туризм, а затем начнет принимать посетителей из других государств.
В 2020 году из-за эпидемии коронавируса туристический сезон не начался в марте, как это было ранее. Прием гостей перенесли на май.
Напомним, Турция ранее в очередной раз подтвердила, что отказывается признавать Крым российской территорией.
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Министр культуры и туризма Турции страны Махмет Нури Эрсой заявил, что туристический сезон в 2021 году начнется в апреле.
Об этом сообщает HaberTurk.
— Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. Открытие начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону, — заявил министр.
Сначала страна откроет внутренний туризм, а затем начнет принимать посетителей из других государств.
В 2020 году из-за эпидемии коронавируса туристический сезон не начался в марте, как это было ранее. Прием гостей перенесли на май.
Напомним, Турция ранее в очередной раз подтвердила, что отказывается признавать Крым российской территорией.
|
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|
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|
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|
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