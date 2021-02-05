Президент США Джо Байден заявил, что политика Вашингтона в отношении России теперь не будет покладистой, как во времена администрации Трампа, и Америка больше не будет колебаться, чтобы увеличить цену за агрессивные действия РФ.

Об этом он заявив во время объявления основных положений внешней политики США во время выступления в четверг в государственном департаменте, передает Укринформ.

— Я четко дал понять президенту Путину - другим способом, чем мой предшественник - что времена, когда Соединенные Штаты уступали перед агрессивными действиями России - вмешательством в наши выборы, кибератаки, отравления их (российских) людей — закончились, — отметил Джо Байден.

Президент США призвал Россию прекратить притеснения демократии и прав человека, а также освободить оппозиционного лидера Алексея Навального, которого кремлевская власть «преследует за разоблачение коррупции». Он в очередной раз призвал Кремль освободить Алексея Навального немедленно и без всяких условий.

— Мы не будем колебаться, чтобы увеличить цену для России, — подчеркнул президент США.

Напомним, Джо Байден и Путин вовремя телефонного разговора обсудили вмешательство в американские выборы, серию кибератак на госучреждения США и арест оппозиционера Алексея Навального в России.