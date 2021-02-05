Суд Антверпена в Бельгии признал иранского дипломата Асадолаха Асади виновным в планировании взрыва на митинге оппозиционной иранской группы во Франции в 2018 году и приговорил к 20 годам тюрьмы.
Об этом пишет Укринформ.
Отмечается, что это первый подобный случай, когда в ЕС судят иранского дипломата.
Кроме 49-летнего Асадолаха Асади, который работал в иранском посольстве в Вене, перед судом предстали трое его сообщников. Они были арестованы в ходе совместной спецоперации полиции Германии, Франции и Бельгии.
Как пишет dpa, сообщников Асадолаха Асади приговорили к 18 годам лишения свободы.
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Суд Антверпена в Бельгии признал иранского дипломата Асадолаха Асади виновным в планировании взрыва на митинге оппозиционной иранской группы во Франции в 2018 году и приговорил к 20 годам тюрьмы.
Об этом пишет Укринформ.
Отмечается, что это первый подобный случай, когда в ЕС судят иранского дипломата.
Кроме 49-летнего Асадолаха Асади, который работал в иранском посольстве в Вене, перед судом предстали трое его сообщников. Они были арестованы в ходе совместной спецоперации полиции Германии, Франции и Бельгии.
Как пишет dpa, сообщников Асадолаха Асади приговорили к 18 годам лишения свободы.
Напомним, недавно в Польше спецслужбы предотвратили теракт против мусульман.
|
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|
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|
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|
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