Суд Антверпена в Бельгии признал иранского дипломата Асадолаха Асади виновным в планировании взрыва на митинге оппозиционной иранской группы во Франции в 2018 году и приговорил к 20 годам тюрьмы.

Об этом пишет Укринформ.

Отмечается, что это первый подобный случай, когда в ЕС судят иранского дипломата.

Кроме 49-летнего Асадолаха Асади, который работал в иранском посольстве в Вене, перед судом предстали трое его сообщников. Они были арестованы в ходе совместной спецоперации полиции Германии, Франции и Бельгии.

Как пишет dpa, сообщников Асадолаха Асади приговорили к 18 годам лишения свободы.

Напомним, недавно в Польше спецслужбы предотвратили теракт против мусульман.