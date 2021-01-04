Пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жаринь заявил, что польские правоохранители предотвратили теракт на мусульманском религиозном объекте. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное телевидение.

Как сообщается, нападение должно было быть совершено «на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ». По данным спецслужбы, подозреваемые выступали «против исламизации Польши».

— Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования... в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей, — сказал пресс-секретарь.

Отмечается, что правоохранители уже задержали нескольких человек. Кроме того, в ходе расследования были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, 2 ноября в Вене произошел теракт. Стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.

Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.