Джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене. Теракт в столице Австрии произошел вечером 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую компанию SITE Intelligence Group, следящую за информационной активностью боевиков.

Джихадисты заявили, что атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

Австрия присоединилась к коалиции по борьбе с ИГ в сентябре 2014 года. Тогда канцлер Себастьян Курц заявил, что участие Австрии будет носить политический, а не военный характер.

Страна, соблюдая нейтралитет, будет в основном оказывать гуманитарную помощь религиозным меньшинствам, таким как христиане и езиды в Ираке и Сирии. Как пояснил Курц, борьба с ИГ — это не религиозный конфликт, а «борьба с экстремистами, которые в основном убивают мусульман».

Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.