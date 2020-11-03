Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением». Страна не позволит запугать себя.

Об этом он написал в Twitter.

Он высказал соболезнования семьям погибших и раненых в результате теракта и сообщил, что по крайней мере один из нападавших был ликвидирован.

— Мы переживаем тяжелые времена в нашей республике. Я хотел бы поблагодарить все аварийные службы, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция предпримет решительные меры против виновников этого ужасного теракта, — написал Себастьян Курц.

Канцлер также сообщил, что преступники, по всей видимости, в бегах. По его словам, они вооружены автоматическим оружием и профессионально подготовлены.

Антисемитский мотив не может быть исключен, особенно учитывая место, где начался этот теракт, сказал он в эфире одного из телеканалов.

Напоним, неизвестный напал на синагогу, серьезно пострадал один полицейский. По предварительной информации, преступник взорвал «пояс смертника».

Атакованы были также еврейский культурный центр и рестораны. Сообщалось о 7 погибших.

В последствие, полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен.