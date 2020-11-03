Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением». Страна не позволит запугать себя.
Об этом он написал в Twitter.
Он высказал соболезнования семьям погибших и раненых в результате теракта и сообщил, что по крайней мере один из нападавших был ликвидирован.
— Мы переживаем тяжелые времена в нашей республике. Я хотел бы поблагодарить все аварийные службы, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция предпримет решительные меры против виновников этого ужасного теракта, — написал Себастьян Курц.
Канцлер также сообщил, что преступники, по всей видимости, в бегах. По его словам, они вооружены автоматическим оружием и профессионально подготовлены.
Антисемитский мотив не может быть исключен, особенно учитывая место, где начался этот теракт, сказал он в эфире одного из телеканалов.
Напоним, неизвестный напал на синагогу, серьезно пострадал один полицейский. По предварительной информации, преступник взорвал «пояс смертника».
Атакованы были также еврейский культурный центр и рестораны. Сообщалось о 7 погибших.
В последствие, полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением». Страна не позволит запугать себя.
Об этом он написал в Twitter.
Он высказал соболезнования семьям погибших и раненых в результате теракта и сообщил, что по крайней мере один из нападавших был ликвидирован.
— Мы переживаем тяжелые времена в нашей республике. Я хотел бы поблагодарить все аварийные службы, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция предпримет решительные меры против виновников этого ужасного теракта, — написал Себастьян Курц.
Канцлер также сообщил, что преступники, по всей видимости, в бегах. По его словам, они вооружены автоматическим оружием и профессионально подготовлены.
Антисемитский мотив не может быть исключен, особенно учитывая место, где начался этот теракт, сказал он в эфире одного из телеканалов.
Напоним, неизвестный напал на синагогу, серьезно пострадал один полицейский. По предварительной информации, преступник взорвал «пояс смертника».
Атакованы были также еврейский культурный центр и рестораны. Сообщалось о 7 погибших.
В последствие, полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен.