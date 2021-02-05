Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в пятницу в Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Как передает ТАСС, автозак с Алексеем Навальным из СИЗО «Матросская тишина» прибыл в Бабушкинский суд.

Алексей Навальный будет дожидаться начала суда в конвойном помещении.

Правоохранители усилили меры безопасности у здания суда. Возле него дежурят полицейские, но их значительно меньше, чем было у Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о замене Навальному условного наказания на реальное. Пока около суда нет сторонников Алексея Навального.

Также сообщается, что за час до начала заседания в суд прибыл представитель британского посольства.

Ранее официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что со стороны представителей иностранных государств сохраняется интерес к судопроизводству в отношении Навального.

Алексей Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня 2020 года в своем Tелеграм-канале и на странице в Твиттере Алексей Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, по версии обвинения, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». Вину Алексей Навальный не признает.

Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Алексея Навального в Россию возобновил его.

4-6 февраля высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель находится с визитом в Москве. Он проведет встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, 2 февраля суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.