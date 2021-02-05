Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) выбрало компанию Firefly Aerospace, принадлежащую украинскому бизнесмену Максу Полякову, для космической программы «Артемида». Эта программа, среди прочего, предусматривает высадку астронавтов на Луну.

Об этом сообщили на сайте NASA.

В частности, компания Firefly Aerospace будет отвечать за доставку полезной нагрузки, включая запуск ракеты с Земли, посадку на Луну и другие операции во время миссии.

На выполнение заданий NASA выделило Firefly примерно 93,3 миллиона долларов. Для выполнения первой доставки в космос по заказу американского агентства Firefly Aerospace использует свой посадочный аппарат Blue Ghost.

В NASA отметили, что американско-украинская компания будет отправлять полезные грузы для исследований лунного грунта, тепловых свойств Луны и ее магнитного поля, а также для тестирования технологии забора образцов.

В Firefly Aerospace уже заявили, что рады работать с NASA: «Волнительный день для команды в Firefly! Мы будем доставлять полезные грузы NASA на Луну, используя наш лунный посадочный аппарат Blue Ghost ».

«Артемида» ㅡ космическая программа NASA. Ее цель — отправить первую женщину и очередного мужчину на поверхность Луны в 2024 году, а также создать там инфраструктуру для дальнейшего отправления астронавтов на Марс.

Напомним, что Минобороны США и космическое агентство NASA начали взаимодействие с целью обеспечения боевой защиты американских спутников, а также будущих баз NASA на Луне.