В Украине запустили анонимный онлайн-дневник «Мне кажется», где пострадавшие от домашнего насилия могут рассказать свою историю и обратиться за помощью.

Об этом передает Министерство юстиции.

Истории пострадавших распределяются на четыре категории: экономическое, физическое, психологическое и сексуальное насилие. Каждая история анонимная — по желанию можно оставить контактные данные для обратной связи.

Также на сайте есть номера горячих линий, ссылки на онлайн-платформу бесплатных психологических консультаций, на сайт о том, как распознать домашнее насилие.

Платформу «Мне кажется» запустили Институт когнитивного моделирования, «Общество Красного Креста Украины» и телеведущая Мария Ефросинина.

Напомним, что в течение 2020 года в полицию Николаевской области поступило 15 тысяч 772 сообщений и заявлений о совершении домашнего насилия, из которых 185 — от детей.