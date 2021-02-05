Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что фармацевтическая компания Pfizer в ближайшее время подаст пакет документов для регистрации ее вакцины от коронавируса в Украине.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

— Вчера у нас состоялся телефонный разговор со штаб-квартирой Pfizer. Нас заверили, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцины в Украине. Вакцина будет использоваться только после регистрации, - пояснил он.

По словам Виктора Ляшко, вакцинация будет бесплатной и добровольной. Он также подчеркнул, что Украина имеет необходимые мощности для хранения вакцин.

— У нас есть мощности для хранения как вакцин с температурным режимом -80, так и с температурным режимом +2. Что касается последней: госпредприятие «Укрвакцина» может хранить около 30 млн доз вакцин. На региональном уровне есть 25 складов, где можно хранить трехмесячную потребность в дозах, - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что прививки от COVID-19 украинцам начнут делать в середине февраля. Помешать старту вакцинации до конца зимы могут только форс-мажорные обстоятельства.