В Швеции завершили первый этап вакцинации населения от коронавируса. Сейчас в стране готовятся ко второму этапу кампании.

Об этом сообщает Xinhua.

— Агентство общественного здоровья Швеции заявило, что готовится ко второй фазе национальной кампании по вакцинации, поскольку 2,2 миллиона доз вакцин от COVID-19 должны стать доступными этого и следующего месяца, - говорится в сообщении.

Во время второго этапа вакцинации власть снизит возрастной порог для прививки с 70 до 65 лет. Ее смогут сделать также люди молодого возраста с пересаженными органами и те, кто нуждается диализа.

Сейчас в стране сделали прививки более 264 тысяч человек. Из них большинство людей старшего возраста.

Также известно, что в Швеции власть уже планирует третью фазу вакцинации, при которой приоритет будут иметь люди в возрасте 60-64 лет, а также 18-59 летние с имеющимися медицинскими проблемами.

Напомним, что в Польше отказались от вакцинации людей преклонного возраста COVID-вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.