В Польше отказались от вакцинации людей преклонного возраста COVID-вакциной британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.
Поставки этого препарата в страну начинаются со следующей недели, пишет RMF 24.
Для пенсионеров будут предусмотрены препараты Pfizer и Moderna. А вакцину AstraZeneca, которую доставят в страну 9 февраля, получат работники сферы образования и военнослужащие.
Власти еще не остановились на возрастном пороге для AstraZeneca — начать вакцинировать этой вакциной людей от 55 или от 60 лет.
Как сообщается, до конца первого квартала 2021 года планируется получение 1,5 миллиона доз данного препарата от коронавируса.
Напомним, в Германии рекомендовали не делать вакцину от коронавируса AstraZeneca людям старше 65 лет.
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В Польше отказались от вакцинации людей преклонного возраста COVID-вакциной британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.
Поставки этого препарата в страну начинаются со следующей недели, пишет RMF 24.
Для пенсионеров будут предусмотрены препараты Pfizer и Moderna. А вакцину AstraZeneca, которую доставят в страну 9 февраля, получат работники сферы образования и военнослужащие.
Власти еще не остановились на возрастном пороге для AstraZeneca — начать вакцинировать этой вакциной людей от 55 или от 60 лет.
Как сообщается, до конца первого квартала 2021 года планируется получение 1,5 миллиона доз данного препарата от коронавируса.
Напомним, в Германии рекомендовали не делать вакцину от коронавируса AstraZeneca людям старше 65 лет.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа