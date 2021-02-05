В Министерстве здравоохранения хотят вернуть в Украине адаптивный карантин, по которому регионы распределяли на зоны по уровню распространения коронавируса. В ведомстве пояснили, при каких условиях в регионе могут усилить ограничения.

Об этом во время выступления в парламенте рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет hromadske.

Украину распределят на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, где «зеленая» — с наименьшим уровнем распространения вируса, а «красная» — с наибольшим.

Вводить «красный» уровень опасности Максим Степанов обещает в случае увеличения нагрузки на медицинскую систему. А именно: если кровати с кислородом в больницах будут заполнены на 65% или будет возрастание на 50% количества госпитализированных в течение 7 дней.

По таких условиях комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) будет вводить в регионе усиленный карантин до стабилизации ситуации, сказал министр.

Максим Степанов говорит, что сейчас в Украине 66 848 коек для пациентов с COVID-19, из них более 56 тысяч обеспечены кислородом.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что прививки от COVID-19 украинцам начнут делать в середине февраля. Помешать старту вакцинации до конца зимы могут только форс-мажорные обстоятельства.