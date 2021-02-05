В городе Вознесенск планируют создать Центр финансово-хозяйственного обслуживания, который будет вести бухгалтерию бюджетных учреждений громады.

Об этом на своей странице в Facebook написал городской голова Вознесенска Евгений Величко.

— Центр будет иметь программный продукт, с помощью которого один бухгалтер сможет быстрее и эффективнее выполнять свою работу, особенно в части направления отчетностей в Казначейство, управление образования, финансовое управление, Пенсионный фонд, Налоговуюслужбу и прочее, — отметил он.

Учебным заведениям и бюджетным учреждениям сферы культуры и социальной защиты по их желанию будет предоставлена возможность испытать программный продукт. Они также могут предложить для работы в программе своего бухгалтера, который сейчас ведет бухгалтерию в заведении.

— Через год реализации пилотного проекта и усовершенствования самой программы другим бюджетным учреждениям в том числе: школам, детским садам, управлениям и отделам городского совета и коммунальным предприятиям будет предложена возможность перейти на обслуживание в Центр и получать более качественные услуги по бухгалтерскому обслуживанию, — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение о создание неприбыльного государственного предприятия «Агентство местных дорог Николаевской области». Этому ГП Виталий Ким решил передать функции, которые раньше выполняло управление инфраструктуры.