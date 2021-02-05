По состоянию на утро 5 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 157 человек.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех 39 436 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 26409 (+106);

Первомайск — 1321 (+7);

Южноукраинск — 1338;

Вознесенск — 962 (+5);

Очаков — 664;

Арбузинский район — 430 (+1);

Баштанский район — 575 (+3);

Березанский район — 495 (+3);

Братский район — 346;

Березнеговатский район — 234;

Веселиновский район — 368 (+4);

Витовский район — 1452 (+3);

Вознесенский район — 332;

Врадиевский район — 306 (+5);

Еланецкий район — 186 (+1);

Вознесенский район — 329 (+1);

Казанковский район — 442 (+7);

Кривоозерский район — 271;

Николаевский район — 544 (+5);

Новобугский район — 348 (+4);

Новоодесский район — 848;

Очаковский район — 328;

Первомайский район — 478;

Снигиревский район — 429 (+2).

При этом COVID-19 заболели 1624 (+6 за сутки) работников учреждений здравоохранения.

За сутки выздоровели 529 человек, всего — 29276. Умерло всего от последствий COVID-19 — 707, за сутки — 9.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 4 раза.