По состоянию на утро 5 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 157 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 39 436 подтвержденных случаев по месту жительства:
При этом COVID-19 заболели 1624 (+6 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
За сутки выздоровели 529 человек, всего — 29276. Умерло всего от последствий COVID-19 — 707, за сутки — 9.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 4 раза.
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По состоянию на утро 5 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 157 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 39 436 подтвержденных случаев по месту жительства:
При этом COVID-19 заболели 1624 (+6 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
За сутки выздоровели 529 человек, всего — 29276. Умерло всего от последствий COVID-19 — 707, за сутки — 9.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 4 раза.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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