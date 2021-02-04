В Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 4 раза.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.

В штабе опубликовали информацию о состоянии эпидемической ситуации по Николаевской области по состоянию на 4 февраля:

показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тысяч населения составляет 163,42 (при допустимом базовом уровне не больше 40 на 100 тысяч населения);

загруженность кроватей в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет 34,7% (при допустимом не больше 50%);

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА на протяжении последних 7 дней на 100 тысяч населения — 64,0 (при допустимом не меньше 48 на 100 тысяч населения).

Напомним, по состоянию на 10:00 4 февраля в Николаевской области зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19.