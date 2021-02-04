В Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 4 раза.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
В штабе опубликовали информацию о состоянии эпидемической ситуации по Николаевской области по состоянию на 4 февраля:
Напомним, по состоянию на 10:00 4 февраля в Николаевской области зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19.
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В Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму в 4 раза.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
В штабе опубликовали информацию о состоянии эпидемической ситуации по Николаевской области по состоянию на 4 февраля:
Напомним, по состоянию на 10:00 4 февраля в Николаевской области зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа