По состоянию на 10:00 4 февраля в Николаевской области зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.

Из всех 39279 (+98) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 26303 (+51)

Первомайск - 1314 (+6);

Южноукраинск - 1338 (+5);

Вознесенск - 957 (+6);

Очаков - 664 (+3)

Арбузинский район - 429;

Баштанский район - 572;

Березанский район - 492;

Братский район - 346 (+1)

Березнеговатский район - 234;

Веселиновский район - 364;

Витовский район - 1449 (+5);

Вознесенский район - 332 (+3)

Врадиевский район - 301;

Еланецкий район - 185;

Вознесенский район - 328 (+9);

Казанковский район - 435;

Кривоозерский район - 271 (+1)

Николаевский район - 539;

Новобугский район - 344;

Николаевский район - 848 (+6);

Очаковский район - 328 (+1)

Первомайский район - 479 (+1)

Снигиревский район - 427.

Заболевание COVID-19 установлен в 1618 (+1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 354, всего выздоровели - 28747. Умерло всего от последствий COVID-19 - 698, за сутки - 4.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, зафиксировано 140 летальных случаев, 9933 пациента выздоровели.