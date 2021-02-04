По состоянию на 10:00 4 февраля в Николаевской области зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
Из всех 39279 (+98) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1618 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 354, всего выздоровели - 28747. Умерло всего от последствий COVID-19 - 698, за сутки - 4.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, зафиксировано 140 летальных случаев, 9933 пациента выздоровели.
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По состоянию на 10:00 4 февраля в Николаевской области зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
Из всех 39279 (+98) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1618 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 354, всего выздоровели - 28747. Умерло всего от последствий COVID-19 - 698, за сутки - 4.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, зафиксировано 140 летальных случаев, 9933 пациента выздоровели.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа