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Компания Xiaomi представила смартфон с экраном-водопадом, который сильно изгибается с четырёх сторон.
Об этом сообщает Mashable.
Экран устройства изогнут под углом 88° со всех сторон. По сути все рамки заменены экраном, кроме того, у смартфона нет кнопок и отверстий. При его создании компания зарегистрировала 46 патентов по всему миру. Компании Xiaomi даже пришлось создать собственное оборудование для обработки стекла при температуре 800 °С и высоком давлении, чтобы произвести такой экран.
Кроме того, в смартфоне установлена подэкранная фронтальная камера, а звук передаётся при помощи вибрации экрана. Также заявлена поддержка скоростной беспроводной зарядки и другие инновационные технологии.
Напомним, девять китайских компаний попали в «черный список» Соединенных Штатов Америки из-за вероятной связи с оборонной отраслью Китая. В списке оказались производитель смартфонов Xiaomi и производитель самолетов Comac.
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Компания Xiaomi представила смартфон с экраном-водопадом, который сильно изгибается с четырёх сторон.
Об этом сообщает Mashable.
Экран устройства изогнут под углом 88° со всех сторон. По сути все рамки заменены экраном, кроме того, у смартфона нет кнопок и отверстий. При его создании компания зарегистрировала 46 патентов по всему миру. Компании Xiaomi даже пришлось создать собственное оборудование для обработки стекла при температуре 800 °С и высоком давлении, чтобы произвести такой экран.
Кроме того, в смартфоне установлена подэкранная фронтальная камера, а звук передаётся при помощи вибрации экрана. Также заявлена поддержка скоростной беспроводной зарядки и другие инновационные технологии.
Напомним, девять китайских компаний попали в «черный список» Соединенных Штатов Америки из-за вероятной связи с оборонной отраслью Китая. В списке оказались производитель смартфонов Xiaomi и производитель самолетов Comac.
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|
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|
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