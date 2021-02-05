Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что пятый президент Петр Порошенко мог заблокировать телеканалы Виктора Медведчука, но ему на тот момент не хватило политической воли.
Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу».
— Когда президент Зеленский подписал указ, я с ним полностью солидарен, у него хватило политической воли и хватило достаточно законных оснований, — сказал он.
Также он ответил на вопрос, почему этого не было сделано раньше.
— Не было политической воли. Ну, это я очень аккуратно говорю. В какой-то момент времени у ряда членов СНБО и у президента Украины на тот момент Петра Алексеевича, который много сделал для страны, но в данном вопросе не принял такого решения — не хватило политической воли. У Зеленского хватило, — сказал он.
Напомним, вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.
Также у сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK, связанных с представителями партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, отобрали домены.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что пятый президент Петр Порошенко мог заблокировать телеканалы Виктора Медведчука, но ему на тот момент не хватило политической воли.
Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу».
— Когда президент Зеленский подписал указ, я с ним полностью солидарен, у него хватило политической воли и хватило достаточно законных оснований, — сказал он.
Также он ответил на вопрос, почему этого не было сделано раньше.
— Не было политической воли. Ну, это я очень аккуратно говорю. В какой-то момент времени у ряда членов СНБО и у президента Украины на тот момент Петра Алексеевича, который много сделал для страны, но в данном вопросе не принял такого решения — не хватило политической воли. У Зеленского хватило, — сказал он.
Напомним, вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.
Также у сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK, связанных с представителями партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, отобрали домены.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа