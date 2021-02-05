Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что для блокировки телеканалов кума Путина Виктора Медведчука только сейчас появились юридические основания.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть».

— Эти медиа появлялись постепенно, и становился их владельцем известный «король темников» господин Медведчук тоже постепенно. Были определенные решения Верховной Рады, было решение СНБО еще 2018 года, но, насколько я понимаю, только сейчас появились юридические основания принять это решение. Хотя в журналистском сообществе это решение поддерживали многие организации, в том числе и те, которые защищают свободу слова и борются с фейками, и ожидали уже давно, — сказал он.

Напомним, вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.

Также у сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK, связанных с представителями партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, отобрали домены.