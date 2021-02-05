Крымская правозащитная группа заявила, что оккупационные власти России заблокируют в Крыму доступ к минимум 25 украинским сайтам и пяти частично.

Об этом они сообщили на странице в Facebook, передает Бабель.

Полную блокировку 25 сайтов показал мониторинг 11 провайдеров Крыма. Кроме того, полностью заблокированы соцсеть LinkedIn, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы, а также Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины.

FM-вещания украинских станций блокируется в 12 из 19 населенных пунктов на севере Крыма.

– Блокирование сигналов происходит благодаря вещанию крымских и российских радиостанций на тех же частотах, лицензии на которые имеют украинские вещатели, - сказано в сообщении.

Кроме того, правозащитники отмечают, что рядом с КПВВ «Чаплинка» на оккупированной территории установлена новая телерадиовышка, которая может блокировать сигналы с материковой Украины.

Напомним, российские силовики задержали в Крыму украинку, которая якобы пыталась попасть в Крым в обход пункта пропуска. Ее задержали в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска «Армянск».