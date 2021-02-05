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Крымская правозащитная группа заявила, что оккупационные власти России заблокируют в Крыму доступ к минимум 25 украинским сайтам и пяти частично.
Об этом они сообщили на странице в Facebook, передает Бабель.
Полную блокировку 25 сайтов показал мониторинг 11 провайдеров Крыма. Кроме того, полностью заблокированы соцсеть LinkedIn, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы, а также Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины.
FM-вещания украинских станций блокируется в 12 из 19 населенных пунктов на севере Крыма.
– Блокирование сигналов происходит благодаря вещанию крымских и российских радиостанций на тех же частотах, лицензии на которые имеют украинские вещатели, - сказано в сообщении.
Кроме того, правозащитники отмечают, что рядом с КПВВ «Чаплинка» на оккупированной территории установлена новая телерадиовышка, которая может блокировать сигналы с материковой Украины.
Напомним, российские силовики задержали в Крыму украинку, которая якобы пыталась попасть в Крым в обход пункта пропуска. Ее задержали в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска «Армянск».
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Крымская правозащитная группа заявила, что оккупационные власти России заблокируют в Крыму доступ к минимум 25 украинским сайтам и пяти частично.
Об этом они сообщили на странице в Facebook, передает Бабель.
Полную блокировку 25 сайтов показал мониторинг 11 провайдеров Крыма. Кроме того, полностью заблокированы соцсеть LinkedIn, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы, а также Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины.
FM-вещания украинских станций блокируется в 12 из 19 населенных пунктов на севере Крыма.
– Блокирование сигналов происходит благодаря вещанию крымских и российских радиостанций на тех же частотах, лицензии на которые имеют украинские вещатели, - сказано в сообщении.
Кроме того, правозащитники отмечают, что рядом с КПВВ «Чаплинка» на оккупированной территории установлена новая телерадиовышка, которая может блокировать сигналы с материковой Украины.
Напомним, российские силовики задержали в Крыму украинку, которая якобы пыталась попасть в Крым в обход пункта пропуска. Ее задержали в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска «Армянск».
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа