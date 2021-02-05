Прогнозируемого бэби-бума вследствие коронавирусного карантина не произошло. Италия, которая одной из первых в Европе столкнулась с болезнью и ввела жесткий локдаун, отчиталась о почти 22% падении рождаемости в 2020 году.

Об этом пишет Reuters.

Ранее считалось, что карантин приведет к повышению рождаемости, ведь семейные пары намного чаще стали проводить время дома. Однако первые статистические данные показывают обратное.

Согласно статистике Италии из 15 городов, с начала карантина в марте рождаемость упала на 21,6%. В то же время снизилось и количество браков — почти наполовину, что также через некоторое время повлияет на рождаемость.

Эксперты по демографии уже прогнозируют падение рождаемости в 2021 году в Европе. Еще весной 2020 года опрос в нескольких странах Европы показал, что большинство семей решили отложить или вообще отказаться от идеи заводить ребенка.

Также в 2020 году Великобритания зафиксировала резкое сокращение импорта детских колясок. Продажи упали до самого низкого уровня с 2000 года.

Что-то подобное прогнозируют и в Германии. Там считают, что по результатам 2020 года население в стране снизится не только из-за падения рождаемости, а и из-за снижения притока мигрантов, поскольку границы остаются закрытыми.

Напомним, за прошедший 2020 год в роддомах Николаева родился 4401 ребенок.