Российские диверсанты уничтожают элементы систем видеонаблюдения, чтобы скрыть действия оккупационных войск в «серой зоне» и избежать ответственности за нарушение Минских договоренностей.
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.
— Командование оперативной группировки российских оккупационных войск активизировало привлечение диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар для действий в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Российские диверсанты уничтожают элементы систем видеонаблюдения с целью скрытия действий в «серой зоне», избежания ответственности за нарушение Минских договоренностей о прекращении огня, нанесения потерь личному составу подразделений Объединенных сил и провоцирования ответного огня, — сказаал Михаил Шаравара.
Он также отметил, что на отдельных направлениях наблюдается прибытие на передовые позиции инженерно-саперных подразделений в составе кадровых военнослужащих ВС РФ для оборудования минных и сигнальных полей.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация с начала января завезла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 22 тысячи тонн горючего, военное имущество и беспилотники.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Российские диверсанты уничтожают элементы систем видеонаблюдения, чтобы скрыть действия оккупационных войск в «серой зоне» и избежать ответственности за нарушение Минских договоренностей.
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.
— Командование оперативной группировки российских оккупационных войск активизировало привлечение диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар для действий в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Российские диверсанты уничтожают элементы систем видеонаблюдения с целью скрытия действий в «серой зоне», избежания ответственности за нарушение Минских договоренностей о прекращении огня, нанесения потерь личному составу подразделений Объединенных сил и провоцирования ответного огня, — сказаал Михаил Шаравара.
Он также отметил, что на отдельных направлениях наблюдается прибытие на передовые позиции инженерно-саперных подразделений в составе кадровых военнослужащих ВС РФ для оборудования минных и сигнальных полей.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация с начала января завезла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 22 тысячи тонн горючего, военное имущество и беспилотники.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа