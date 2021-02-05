Российские диверсанты уничтожают элементы систем видеонаблюдения, чтобы скрыть действия оккупационных войск в «серой зоне» и избежать ответственности за нарушение Минских договоренностей.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

— Командование оперативной группировки российских оккупационных войск активизировало привлечение диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар для действий в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Российские диверсанты уничтожают элементы систем видеонаблюдения с целью скрытия действий в «серой зоне», избежания ответственности за нарушение Минских договоренностей о прекращении огня, нанесения потерь личному составу подразделений Объединенных сил и провоцирования ответного огня, — сказаал Михаил Шаравара.

Он также отметил, что на отдельных направлениях наблюдается прибытие на передовые позиции инженерно-саперных подразделений в составе кадровых военнослужащих ВС РФ для оборудования минных и сигнальных полей.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация с начала января завезла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 22 тысячи тонн горючего, военное имущество и беспилотники.