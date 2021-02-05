В ближайшее время Совет нацбезопасности и обороны может ввести новые санкции. Они будут касаться некоторых народных депутатов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

Он подчеркнул, что новые санкции будут касаться как отдельных физических, так и юридических лиц, связанных с определенными людьми.

— Уверен, что в ближайшее время санкции продолжатся против определенной категории физических и юридических лиц. Более того, могу сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной раде. У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы их ввести. И если кто-то думает, что это была одноразовая акция, то он глубоко ошибается, — сказал Алексей Данилов.

Также секретарь СНБО рассказал, что соратник народного депутата Виктора Медведчука Тарас Козак владеет не только каналами 112, ZIK и NewsOne, на которые наложили санкции. Совет нацбезопасности и обороны владеет информацией о всех его каналах.