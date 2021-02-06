Ряд фигурантов имеют отношения к поставкам топлива для террористов и наемников РФ, вскоре об этом будет известно больше.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим его диалог с депутатом «ОПЗЖ» Юрием Бойко.

— Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношения к поставкам топлива для боевиков? — спросил Арсен Аваков. — Я не имел к этому отношения, — ответил Юрий Бойко. — А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов - имели. Это я вам говорю, больше, чем я должен говорить. Но я считаю, что я должен. А дальше будет больше, — сказал Арсен Аваков. — Но ко мне это не относится. И, более того, я считаю, что если такие факты есть - их надо расследовать и выводить, — ответил Юрий Бойко.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на проблему закрытия телеканалов 112, NewsOne и ZiK необходимо смотреть через призму обострения ситуации на Донбассе.