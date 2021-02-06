Ряд фигурантов имеют отношения к поставкам топлива для террористов и наемников РФ, вскоре об этом будет известно больше.
Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.
Приводим его диалог с депутатом «ОПЗЖ» Юрием Бойко.
— Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношения к поставкам топлива для боевиков? — спросил Арсен Аваков.
— Я не имел к этому отношения, — ответил Юрий Бойко.
— А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов - имели. Это я вам говорю, больше, чем я должен говорить. Но я считаю, что я должен. А дальше будет больше, — сказал Арсен Аваков.
— Но ко мне это не относится. И, более того, я считаю, что если такие факты есть - их надо расследовать и выводить, — ответил Юрий Бойко.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на проблему закрытия телеканалов 112, NewsOne и ZiK необходимо смотреть через призму обострения ситуации на Донбассе.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Ряд фигурантов имеют отношения к поставкам топлива для террористов и наемников РФ, вскоре об этом будет известно больше.
Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.
Приводим его диалог с депутатом «ОПЗЖ» Юрием Бойко.
— Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношения к поставкам топлива для боевиков? — спросил Арсен Аваков.
— Я не имел к этому отношения, — ответил Юрий Бойко.
— А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов - имели. Это я вам говорю, больше, чем я должен говорить. Но я считаю, что я должен. А дальше будет больше, — сказал Арсен Аваков.
— Но ко мне это не относится. И, более того, я считаю, что если такие факты есть - их надо расследовать и выводить, — ответил Юрий Бойко.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на проблему закрытия телеканалов 112, NewsOne и ZiK необходимо смотреть через призму обострения ситуации на Донбассе.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа