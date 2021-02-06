Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к «Закону о защищенных услугах», согласно которым зрителей могут штрафовать за нелегальный просмотр спутниковых телеканалов.

Предполагается, что эта мера ограничит доступ к нелицензионному просмотру российских телеканалов в стране, пишет Delfi.lv.

Закон запрещает использовать услуги «подпольных» операторов спутникового вещания не только в коммерческих, но и в других целях.

До принятия поправок закон предусматривал запрет на нелегальное использование услуг в коммерческих целях – то есть был направлен на «подпольных» операторов спутникового вещания. Теперь запрещено использовать их услуги в том числе и для личных целей, без намерения получить прибыль.

Авторы закона отмечают, что в 2018 году услугами нелегального телевидения пользовались 62 тысяч домохозяйств.

Напомним, вечером 2 февраля президент України Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, ZIK.