Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает завершение строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает Bloomberg.

—Что касается этого проекта, который почти завершение, то не стоит ждать никаких новых заявлений без близкой координации Германии и Франции. Мы хотим сказать, что будем работать на укреплением независимости энергетической стратегии Европы, — заявил Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон отметил, что совместно с Ангелой Меркель намерен выработать общую позицию по газопроводу до встречи с президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода «Северный поток-2». Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.