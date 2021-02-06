Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает завершение строительства газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает Bloomberg.
—Что касается этого проекта, который почти завершение, то не стоит ждать никаких новых заявлений без близкой координации Германии и Франции. Мы хотим сказать, что будем работать на укреплением независимости энергетической стратегии Европы, — заявил Эммануэль Макрон.
Эммануэль Макрон отметил, что совместно с Ангелой Меркель намерен выработать общую позицию по газопроводу до встречи с президентом США Джо Байденом.
Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода «Северный поток-2». Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает завершение строительства газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает Bloomberg.
—Что касается этого проекта, который почти завершение, то не стоит ждать никаких новых заявлений без близкой координации Германии и Франции. Мы хотим сказать, что будем работать на укреплением независимости энергетической стратегии Европы, — заявил Эммануэль Макрон.
Эммануэль Макрон отметил, что совместно с Ангелой Меркель намерен выработать общую позицию по газопроводу до встречи с президентом США Джо Байденом.
Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода «Северный поток-2». Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа