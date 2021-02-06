Стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии договорились о создании переходного правительства, а также о выборах, которые должны состояться в конце года.

Об этом сообщает DW.

Соответствующее соглашение достигнуто в Женеве в рамках Ливийского форума политического диалога при посредничестве ООН.

Как отмечается, президентский совет возглавил дипломат Мухаммед Юнис Манфи, пользующийся поддержкой на востоке Ливии. Премьер-министром на время переходного периода назначен влиятельный предприниматель Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, которого поддерживают на западе страны.

Ожидается, что переходное правительство будет руководить Ливией до выборов, которые запланированы 24 декабря.

Правительства США, Германии, Великобритании, Италии и Франции приветствовали это решение.

Участники Ливийского форума политического диалога под эгидой ООН согласовали план действий по объединению органов государственной власти в стране в ноябре прошлого года, напоминает DW. Этим планом, в частности, предусмотрено создание президентского совета, в который войдут представители трех исторических областей Ливии.

Напомним, ранее управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что более 400 нелегальных иммигрантов были спасены у побережья Ливии. Их доставили в столицу страны Триполи.