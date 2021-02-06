Во время январского локдауна элитные рестораны в Конча-Заспе под Киевом, несмотря на запрет, продолжали принимать посетителей, а полиция, приезжая на вызов журналистов, не находила нарушений.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Журналисты выяснили, что полицейские либо не приезжали на вызов, либо приезжали и не выполняли свои функции. Кроме того, они получали от ресторана пакеты или открыто принимали сторону нарушителей карантина. В заведениях объясняли, что только выдают гостям заказ, тогда как съемочная группа неоднократно фиксировала заполненные автомобилями парковки и гостей, которые, прячась от камеры, через лес выходили к своим автомобилям. В одном же из ресторанов «Схемы» сняли банкет.

12 января, в разгар усиленного карантина, журналисты заметили на парковке ресторана Fabius много автомобилей. Работники полиции, прибывшие на вызов, показали на закрытые двери, объяснили, что ничего сделать не могут, — и уехали. Тем временем гости, как зафиксировали Схемы, покинули заведение.

15 января съемочная группа заметила скопление машин премиум-класса на парковке другого ресторана «Giardino», а позже — и самих гостей заведения. Журналистам удалось заснять около 20 посетителей с едой на столах — среди которых и народный депутат предыдущего созыва от Оппозиционного блока Андрей Киселев.

Подобную ситуацию «Схемы» наблюдали в ресторанах «Tandyr» и «Купеческий двор», где среди гостей узнали народного депутата от Европейской солидарности, члена комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Алексеева.

Позже в комментарии журналистам нардеп Алексеев это объяснил так: «Я захожу внутрь ресторана, забираю заказ — все время так делаю. А как его, через забор забирать? Или я на трассу должен выходить? Я забираю заказ и иду».

В то же время, как заметила съемочная группа, с момента прибытия депутата в заведение до момента, когда его авто выехало оттуда, прошло около полутора часов.

Напомним, президент Владимир Зеленский спустя четыре дня после своего дня рождения устроил вечеринку, на которой присутствовали около 30 человек, хотя согласно правилам карантина, действующем в Украине проводить мероприятия на более чем 20 человек сейчас запрещено.