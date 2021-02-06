Городской голова Николаева Александр Сенкевич ознакомился с работой Ситуационного центра Днепра, действующего по программе «Безопасный город». Мэр отметил для себя наработки, которые могут быть полезны для улучшения системы видеонаблюдения в Николаеве.

Об этом Александр Сенкевич написал в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в Днепропетровскую область и город Днепр.

— Ознакомились с успешным опытом внедрения современных технологий в управление городом. Увидели работу Ситуационного центра, действующего по программе «Безопасный город». Взял на заметку некоторые практические наработки, как можно улучшить нашу городскую систему видеонаблюдения. Ситуационный центр Днепра получает данные с 1700 камер: смотровых, номерных, панорамных, роботизированных. Сюда же стекается разнообразная информация по функционированию городского хозяйства. Обо всем: отключении лифтов, «зеленой волне» светофоров, данных теплодатчиков и тому подобное, — поделился Александр Сенкевич.

Городской голова Николаева поблагодарил главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, а также мэра Днепра Бориса Филатова за обмен опытом и идеями.

— Это был полезный визит. Такие примеры вдохновляют. Уверен, используя этот опыт, вместе с Виталием Кимом (главой Николаевской ОГА, — прим.) мы продолжим работать над внедрением лучших проектов на территории нашей области и города. Только слаженная командная работа — залог успеха Николаевщины, — подчеркнул Александр Сенкевич.

Напомним, в прошлом году депутаты Николаевского городского совета приняли целевую программу «Информатизация и развитие электронного управления» на 2020-2022 года. Она рассчитана на 94 миллиона гривен, включая 7,5 миллионов гривен для приобретения и установки 147 современных камер наружного видеонаблюдения в рамках системы «Безопасный город», способных распознавать лица и номера авто.