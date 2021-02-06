Украина не знала, что гражданская авиация была в опасности, когда в июле 2014 года над Донбассом был сбит рейс MH17.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, пишет NU.

По словам Блока, нет достаточных доказательств, чтобы признать Украину юридически ответственной за неполное закрытие воздушного пространства.

Нижняя палата парламента Нидерландов настаивала на расследовании, поскольку хотела понять, какую роль Украина сыграла в этой катастрофе. Среди прочего, депутаты хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто.

В отчете Фонда безопасности полетов отмечается, что «было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть того времени, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу для гражданской авиации, за исключением той части авиапространства, которая уже была закрыта».

Кроме того, похоже, что российские органы гражданской авиации, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не видели угрозы для гражданской авиации, отметил министр.

В парламенте Нидерландов попросили провести расследование в октябре 2019 года. Затем Нидерланды обратились к России и Украине с просьбой о сотрудничестве.

— На практике реализация этого сотрудничества заняла больше времени, чем предполагалось, — сказал Стеф Блок.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17. При этом журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.

В марте 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17. При этом журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.

В марте 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.