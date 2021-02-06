Прекратить разрушение антикоррупционной инфраструктуры, реализовать судебную реформу, углубить секторальную интеграции с ЕС, восстановить доверие партнеров и упорно работать над получением ПДЧ.

Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в видеообращении объявил пошаговый план евроатлантической интеграции для нынешней власти.

Он напомнил, что ровно два года назад Верховная Рада проголосовала за необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

— По моей инициативе Верховная Рада закрепила в Конституции стратегию на членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. И это произошло ровно два года назад. Помните, кто-то предлагал тогда «новый курс». Кто-то спрашивал: «Какая разница?». Поэтому и зафиксировали четко евроатлантический курс в Основном законе, — отмечает Петр Порошенко. — Время показало, что мы не ошиблись. Власть должна хотя бы формально придерживаться стратегии, обозначенной в Конституции. Слова, по крайней мере, говорит правильные. Но действия часто идут, вразрез сказанному. Украина потеряла темп, а наши отношения с Евросоюзом вошли в кризис, который уже трудно скрыть,— отмечает Петр Порошенко.

Петр Порошенко подчеркивает, что прекращение уничтожения антикоррупционной инфраструктуры— первоочередная задача.

— Гарантировать независимость НАБУ и прозрачный конкурс по выбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Образно говоря, закрыть на Банковой пункт приема чемоданов с «Великого крадівництва». Должны реализовать Дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ, которая соответствует критериям Евросоюза и НАТО, — заявил Петр Порошенко. — Власть сама попросила Большую Семерку предоставить этот план, но, получив его, действует с точностью до наоборот. И делает это по указанию портновской агентуры в Офисе президента. «Европейская Солидарность» при этом подала законопроект, по которому конкурс на должность судей Конституционного суда должен проходить так же, как мы его провели при формировании Высшего антикоррупционного суда — с привлечением комиссии независимых международных экспертов, — напоминает Петр Порошенко.

Лидер «ЕС» обращает внимание на то, что следует углубить секторальную интеграцию в энергетической, цифровой, таможенной, шенгенской сферах.

— Наличие амбициозных интеграционных проектов позволит привлечь инвестиции в Украину, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, — убежден Петр Порошенко. — Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по приближению Украины к НАТО. Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С Планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет, — отмечает Петр Порошенко.

Именно ПДЧ запускает механизм присоединения Украины к Альянсу, отмечает пятый президент.

— Мы в свое время планировали получение ПДЧ на 2023. Удастся ли вписаться в этот график, в большей степени зависит от Зеленского, от способности украинской дипломатии убедить всех западных партнеров в необходимости не оглядываться на Россию, — считает Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» убежден — необходимые шаги для укрепления доверия с партнерами по НАТО: «такие например, как расследование слива россиянам информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев. Мы в свое время потратили не один год, чтобы убедить наших западных партнеров, в том числе из разведывательного сообщества, у нас секреты больше не «текут» в Москву. А тут такой ляп, который это все перечеркивает и подрывает доверие».

— Наша готовность войти в открытую дверь зависит только от нас самих. От того, насколько качественно мы выполним свою домашнюю работу, — говорит Петр Порошенко.

Пятый президент посоветовал нынешней власти последовать опыту своей команды, которая получила безвиз.

— Результатом упорной реформаторской работы стала достойная награда — безвиз. Наша команда не только подписала Соглашение об ассоциации. Мы еще и выиграли дипломатическую войну с Россией, которая пыталась сорвать его ратификацию. Соглашение начало работать и помогло преодолеть Украине экономический кризис. Как признали наши партнеры, за пять лет мы сделали больше для евроинтеграции, чем до нас было сделано за четверть века, — напомнил Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что если бы выборы состоялись в январе 2021, действующего президента Владимира Зеленского поддержали бы 19,8% респондентов (среди тех, кто определился с выбором). Экс-президента Украины Петра Порошенко поддерживают 15,7% респондентов (среди тех, кто определился с выбором).