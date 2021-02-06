Обострение ситуации на фронте напрямую связано с информационной пропагандой. Материалы следствия подтверждают, что пропагандистские телеканалы в Украине финансируются из средств, которые были заработаны их владельцами из-за войны на Донбассе.

Об этом вчера в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует департамент коммуникаций МВД.

— Секретарь СНБО привел данные, пытаясь развеять миф, что полторы тысячи журналистов с запрещенных телеканалов увольняются, теряют работу. По официальным данным, все эти журналисты получали 3-5 тысяч гривен. Тогда у меня вопрос, а где те десятки миллионов, которые им раздали «в конвертах».Откуда эти деньги? И нам всем известно, откуда. Я видел материалы следствия. Часть производств расследовали подразделения МВД. По этой информации становится понятно, что ряд наших соотечественников имеет "черную кассу" и зарабатывает на этой войне. И из этих средств финансирует пропагандистскую деятельность. Можно ли такое терпеть? Нет! Однако, уголовный процесс продолжается длительное время, особенно в таких сложных делах. Мы могли бы дождаться окончания расследования, это продолжалось бы годы. Но мы выбрали путь защититься от информационного яда, а уже потом продолжать расследование, — заявил Арсен Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что информационная война - это не менее важная война, чем та, которая происходит на передовой. И обострение ситуации на фронте напрямую связано с информационной пропагандой.

Напомним, Арсен Аваков заявил, что ряд фигурантов санкций президента имеют отношение к поставкам топлива для террористов и наемников РФ, вскоре об этом будет известно больше.