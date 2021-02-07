В Украине 14 общественных организаций, среди которых «Детектор медиа», ГПК, «Честно», направили открытое письмо госсекретарю и Минфину США с просьбой ввести санкции против жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко и депутата Тараса Козака.

Об этом 6 февраля сообщили в «Детектор медиа».

В письме указано, что ряд компаний Виктора Медведчука оформлены на жену - бывшую телеведущую Оксану Марченко, благодаря чему они продолжают беспрепятственно действовать, несмотря на персональные санкции США против Виктора Медведчука.

Представители ОО также отмечают, что Тарас Козак не имеет независимого бизнеса, а является собственником активов Медведчука. И в его активов недавно введены санкции в Украине. Авторы напоминают, что санкции были введены против самого Медведчука еще в 2014 году.

Общественные организации просят занести Марченко, Козака и подконтрольные им компании в санкционного листа Минфина США (список OFAC).

Как указано в письме, введение санкций против Тараса Козака и Оксаны Марченко «существенно ослабит российских агентов в Украине, прекратив поток грязных российских денег на их деструктивные проекты и антидемократическую пропаганду».

Ранее сообщалось, что Оксана Марченко стала владелицей российской компании, профиль деятельности которой — строительство, инженерные работы и проектирование.

До этого «Схемы» обнаружили, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко осваивает Гавриковское нефтяное месторождение в России.

Журналисты добавили, что жена Медведчука владеет компаниями не только в России, но и в аннексированном Кремлем Крыму. Эксперты отмечали, что потенциальный рынок сбыта нефтепродуктов, которые будут добывать из Гавриковского месторождения и перерабатывать в Ростовской области, - это оккупированная боевиками ОРДЛО часть Донбасса.