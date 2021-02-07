По состоянию на 10:00 7 февраля в Николаевской области зарегистрировано 118 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1630 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 29747. Умерло всего от последствий COVID-19 - 711, за сутки - 1.
Напомним, за минувшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 3370 новых случаев коронавируса. Выздоровели от COVID-19 еще 2 297 пациентов.
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По состоянию на 10:00 7 февраля в Николаевской области зарегистрировано 118 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1630 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 29747. Умерло всего от последствий COVID-19 - 711, за сутки - 1.
Напомним, за минувшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 3370 новых случаев коронавируса. Выздоровели от COVID-19 еще 2 297 пациентов.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов