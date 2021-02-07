По состоянию на 10:00 7 февраля в Николаевской области зарегистрировано 118 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 26550 (+88)

Первомайск - 1328 (+6);

Южноукраинск - 1350;

Вознесенск - 965 (+3)

Очаков - 670;

Арбузинский район - 432 (+1)

Баштанский район - 576 (+1)

Березанский район - 497 (+2)

Братский район - 346;

Березнеговатский район - 235 (+1)

Веселиновский район - 368;

Витовский район - 1458 (1);

Вознесенский район - 335 (+3)

Врадиевский район - 307 (+1)

Еланецкий район - 186;

Доманевский район - 329;

Казанковский район - 443 (+1)

Кривоозерский район - 271;

Николаевский район - 544;

Новобугский район - 351 (+2)

Новоодесский район - 852 (+2)

Очаковский район - 328;

Первомайский район - 479;

Снигиревский район - 435 (6).

Заболевание COVID-19 установлено в 1630 (+2) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 29747. Умерло всего от последствий COVID-19 - 711, за сутки - 1.

Напомним, за минувшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 3370 новых случаев коронавируса. Выздоровели от COVID-19 еще 2 297 пациентов.