За минувшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 3370 новых случаев коронавируса. Выздоровели от COVID-19 еще 2 297 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на странице в Facebook.
По его словам, наибольшее число новых случаев зафиксировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).
Вчера коронавирус диагностировали у 188 детей и 96 медиков. В больницы попали 1 869 больных коронавирусом. Жертвой болезни за сутки стал 81 человек.
За сутки совершили 19 500 тестов на коронавирус: методом ПЦР - 15 690, методом ИФА - 3810.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине выявили 4310 зараженных коронавирусом, зафиксировали 129 летальных случаев, 7158 пациентов выздоровели. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
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За минувшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 3370 новых случаев коронавируса. Выздоровели от COVID-19 еще 2 297 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на странице в Facebook.
По его словам, наибольшее число новых случаев зафиксировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).
Вчера коронавирус диагностировали у 188 детей и 96 медиков. В больницы попали 1 869 больных коронавирусом. Жертвой болезни за сутки стал 81 человек.
За сутки совершили 19 500 тестов на коронавирус: методом ПЦР - 15 690, методом ИФА - 3810.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине выявили 4310 зараженных коронавирусом, зафиксировали 129 летальных случаев, 7158 пациентов выздоровели. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
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|
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