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За минувшие сутки в Украине выявили 4310 зараженных коронавирусом, зафиксировали 129 летальных случаев, 7158 пациентов выздоровели. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.
За вчера госпитализировали 1884 человека; за сутки сделали 41 410 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
В Украине с начала пандемии обнаружили 1 241 479 случаев COVID-19; выздоровели 1 070 749 человек и 23 516 пациентов умерли.
Как сообщалось, в мире людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших. Однако большее количество вакцинация приходится всего на десять стран.
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За минувшие сутки в Украине выявили 4310 зараженных коронавирусом, зафиксировали 129 летальных случаев, 7158 пациентов выздоровели. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.
За вчера госпитализировали 1884 человека; за сутки сделали 41 410 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
В Украине с начала пандемии обнаружили 1 241 479 случаев COVID-19; выздоровели 1 070 749 человек и 23 516 пациентов умерли.
Как сообщалось, в мире людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших. Однако большее количество вакцинация приходится всего на десять стран.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа