В мире людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших. Однако большее количество вакцинация приходится всего на десять стран.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

— С одной стороны, это хорошие новости и замечательное достижение за такой короткий срок. Но более трех четвертей этих прививок делается всего в 10 странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП, — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

При этом глава организации подчеркнул, что еще почти 130 стран с общим населением в 2,5 миллиарда человек не получили даже первую дозу вакцины.

Гебреисус призвал страны, которые уже провели COVID-вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками вакцин, прежде чем продолжать массовые прививки.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса. При этом в ВОЗ не исключают появление других, более проблемных мутаций вируса.